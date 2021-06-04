Уоррен возразил отцу Фьюри: «Будь Тайсон с поясом или без, он обязан драться с Уайлдером»
Уоррен – о срыве боя Фьюри – Джошуа: «В будущем нужно будет просто держать язык за зубами»
Американский промоутер не считает себя виновным
12:22
Фрэнк Уоррен / Фото - thecomet.netПромоутер обладателя пояса в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен поделился мнением относительно срыва организации поединка с чемпионом мира WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Цитирует Уоррена Boxing Scene.
«Я не принимаю никаких обвинений. Так что не бросайте в меня камни. Все разочарованы, но я сыт по горло разговорами об одном и том же дерьме. В будущем нужно будет просто держать язык за зубами, пока кое-что не будет подписано. С поединком такого масштаба – пока нет подписей и все препятствия устранены, зачем делать какие-то заявления».
Напомним, накануне арбитражный суд принял решение в пользу Деонтея Уайлдера и обязал Фьюри выйти с ним в ринг на третий поединок.
А тем временем промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что его подопечный уже начал раскрутку боя с Джошуа.
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