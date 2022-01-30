Уоррен прокомментировал обвинения Хирна в срыве боя Фьюри с Усиком

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), опроверг слова своего коллеги Эдди Хирна о том, что «Цыганский Король» не захотел драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

В действительности мы выложили 41 миллион долларов, чтобы организовать поединок против его бойца, если он все еще работает с ним. Я так не думаю, потому что мы общались с его юристом и Беном Шаломом».