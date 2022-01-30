Уоррен предложил Джошуа двух соперников вместо Усика
Уоррен прокомментировал обвинения Хирна в срыве боя Фьюри с Усиком
Промоутер не воспринял слова коллеги всерьез
20:40
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), опроверг слова своего коллеги Эдди Хирна о том, что «Цыганский Король» не захотел драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Это невообразимая глупость. Я даже отвечать на это не буду, потому что это невероятно глупо. Пока все это продолжалось, я неоднократно говорил, что Хирн не может перестать болтать. Он постоянно говорит. Мы уже проходили через это в ситуации с Джошуа и Тайсоном, когда он говорил, что контракты будут на следующей неделе и так далее. Это его стиль.
В действительности мы выложили 41 миллион долларов, чтобы организовать поединок против его бойца, если он все еще работает с ним. Я так не думаю, потому что мы общались с его юристом и Беном Шаломом».
Фрэнк Уоррен выиграл торги у Эдди Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт.
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