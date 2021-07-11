Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером

Промоутер - о трилогии «Цыганского Короля» против «Бронзового Бомбардировщика»
Бокс Профессиональный бокс
14:25
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Фрэнк Уоррен / фото - boxingnewsonline.net

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), прокомментировал skysports.com перенос третьего боя между его подопечным и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

«Похоже на то, что Тайсон и Деонтей проедут бой в октябре. Очень жаль, что поединок отложили, но что есть, то есть. К сожалению, у них в лагере Covid и он сам получил положительный результат теста. Мы ничего не сможем с этим поделать. Это время, в которое мы живем, поэтому бой откладывается.

Ситуация очень расстраивает и Тайсон очень расстроен. К тому времени, когда он выйдет в ринг, его простой уже будет равен 20-ти месяцам. Это долгий, очень долгий срок».

Эдди Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 22:55
Уайлдер в бешенстве – Фьюри все испортил. Британец солгал, что вакцинировался, и сорвал третий бой
Тема дня
Уайлдер в бешенстве – Фьюри все испортил. Британец солгал, что вакцинировался, и сорвал третий бой
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 19:05
Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»
Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 10:20
Уоррен: «В бою с Усиком никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я»
Уоррен: «В бою с Усиком никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я»
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 08:55
Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер
Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 07:20
WBO может обязать Альвареса дать бой Заку Паркеру
WBO может обязать Альвареса дать бой Заку Паркеру
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 19:40

Новости: Бокс

Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Профессиональный бокс
14:25
Тренер Пакьяо: «Все в лагере чувствуют, что бой со Спенсом – особенный»
Тренер Пакьяо: «Все в лагере чувствуют, что бой со Спенсом – особенный»
Профессиональный бокс
13:43
Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года
Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года
Профессиональный бокс
12:20
Мейвезер даст совет Спенсу, как победить Пакьяо
Мейвезер даст совет Спенсу, как победить Пакьяо
Профессиональный бокс
10:40
Валлин: «Джошуа может нокаутировать Усика, но Анлександр – хороший боец»
Валлин: «Джошуа может нокаутировать Усика, но Анлександр – хороший боец»
Профессиональный бокс
10:36
Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора в трилогии с Порье
Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора в трилогии с Порье
Профессиональный бокс
10:00
Генсек Федерации бокса России: «Весь мир ждет реванша Усик – Гассиев»
Генсек Федерации бокса России: «Весь мир ждет реванша Усик – Гассиев»
Профессиональный бокс
09:33
Менеджер Бивола заявил, что Дмитрий заинтересован в поединке с Рамиресом
Менеджер Бивола заявил, что Дмитрий заинтересован в поединке с Рамиресом
Профессиональный бокс
09:00
Спенс показал актуальную форму
Спенс показал актуальную форму
Профессиональный бокс
08:20
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
55
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости