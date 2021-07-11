Уоррен: «В бою с Усиком никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я»
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
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14:25
Фрэнк Уоррен / фото - boxingnewsonline.net
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), прокомментировал skysports.com перенос третьего боя между его подопечным и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«Похоже на то, что Тайсон и Деонтей проедут бой в октябре. Очень жаль, что поединок отложили, но что есть, то есть. К сожалению, у них в лагере Covid и он сам получил положительный результат теста. Мы ничего не сможем с этим поделать. Это время, в которое мы живем, поэтому бой откладывается.
Ситуация очень расстраивает и Тайсон очень расстроен. К тому времени, когда он выйдет в ринг, его простой уже будет равен 20-ти месяцам. Это долгий, очень долгий срок».
Эдди Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер.
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