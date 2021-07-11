Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером

Фрэнк Уоррен / фото - boxingnewsonline.net

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), прокомментировал skysports.com перенос третьего боя между его подопечным и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Ситуация очень расстраивает и Тайсон очень расстроен. К тому времени, когда он выйдет в ринг, его простой уже будет равен 20-ти месяцам. Это долгий, очень долгий срок».