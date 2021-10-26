Промоутер Фьюри: «Усик – единственный в «королевском» дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном»
Уоррен рассказал, почему Усик не сможет победить Фьюри
Промоутер чемпиона – о потенциальной унификации
16:58
Фрэнк Уоррен / фото - RingSide
Фрэнк Уоррен, промоутер британского чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), оценил шансы своего подопечного в возможном поединке за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО). Цитирует Уоррена портал WBN.
«Усик против Тайсона? Я выбираю Тайсона. Он больше, и у него есть мастерство. Вообще, у них примерно одинаковый уровень мастерства. Скорость рук, работа ног – они оба в этом чертовски хороши. Но Тайсон намного, намного больше. И, как вы сами видели, он идет драться».
Напомним, Боб Арум поведал, когда состоится следующий бой «Цыганского короля».
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