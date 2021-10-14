Уоррен: «Уайлдер бы нокаутировал Джошуа – Энтони выглядел слабо в бою с Усиком»

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Со-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен заявил, что в супертяжелом весе только чемпион WBC способен справиться с мощью Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):



Деонтей также имел план на бой. В начале поединка он много работал по корпусу. Но это было ради того, чтобы завязать драку. Так и произошло. Я думал, что будет перестрелка – так и случилось. Я дума, что Тайсон остановит его в пяти-шести раундах. Но бой продлился 11 раундов из-за сердца воина, которое у Уайлдера.

Но если бы был кто-то иной в ринге… Они сейчас так много об этом говорят. Так почему жи они с ним не дрались, пока Тайсон выходил против Деонтея трижды.