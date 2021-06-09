Уоррен: «Уайлдер опасен, Фьюри нельзя расслабляться»

Френк Уоррен / фото - Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен дал прогноз на предстоящий реванш между Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) против чемпиона мира Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Функционер уверен, что американец сможет доставить проблем «Цыганскому Королю». Слова Уоррена приводит BT Sport Boxing.

Может ли Деонтей победить Тайсона? Нет. Он очень опасный и сильный панчер, но Тайсон дважды был на полу в первом бою и встал – вернулся, выиграв раунд в 12-м раунде.

Сможет ли он сдержать мощь Тайсона? Нет, Тайсон нокаутировал его в последнем бою.

Но Уайлдер опасен, поэтому Фьюри не может позволить себе расслабляться»