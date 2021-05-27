Уоррен: «Усик бы подал в суд, если бы переговоры о бое Джошуа – Фьюри продолжились»

Фрэнк Уоррен / фото - Boxing News

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21КО) Фрэнк Уоррен объяснил проблему судебных разбирательств с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Американец в комментарии The Sun рассказал, как развивались события с начала года и, кто нарушил соглашение в «королевском дивизионе».

В этом соглашении был пункт, который очень ясно давал понять, что в отношении Тайсона имеет место арбитражная ситуация с Уайлдером. Все знали об этом.

Там был еще один пункт о конфиденциальности и о том, что мы будем делать все заявления вместе. За очень короткий промежуток времени Эдди Хирн нарушил это соглашение. Каждую неделю что-то было: анонсы и так далее.

Все эти объявления, которые делал Хирн на регулярной основе, вызвали большую путаницу.

В то же время Усик готовил аналогичный судебный процесс, который скрывали или игнорировали.

Усик написал WBO, а впоследствии и всем заинтересованным сторонам. Они бы подали в суд, если бы переговоры по бою между Джошуа и Фьюри продолжались.

Даже если бы мы выиграли арбитраж с Уайлдером, Усик все равно подал бы на нас в суд. Они искали бы другой судебный запрет, чтобы остановить переговоры.

Все это не было рассмотрено и не доведено до чьего-либо внимания».