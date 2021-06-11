Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 6
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 6:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Отменен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:30 Финикс Санс - Денвер Наггетс 123:98 Окончен
Теннис (1 событие из 2) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
19:45 Новак Джокович - Рафаэль Надаль 0:1 2-й сет
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 86:83 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 117:111 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье 79:54 Окончен
Теннис (2 события из 19) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:50 Александер Зверев - Стефанос Циципас 2:3 Окончен
19:45 Новак Джокович - Рафаэль Надаль 0:1 2-й сет
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
16:00 Уэльс - Швейцария -:- Запланирован
19:00 Дания - Финляндия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Россия -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 41) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован

Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»

Промоутер продолжает активно продвигать своего подопечного
Бокс Профессиональный бокс
19:48
Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»
Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер непобежденного британского супертяжа Джо Джойса (12-0, 11 КО), продолжает активно продвигать своего подопечного к титульному бою. 

В интервью порталу BoxingScene Уоррен высказался относительно боя Усик – Джошуа, а также заявил, что попытается выбить для Джойса звание обязательного претендента.

«К несчастью для Джойса, его планы атаковать верхнюю часть дивизиона были отложены и сорваны из-за неопределенности по поводу боя Фьюри – Джошуа. Как обязательный претендент WBO, Александр Усик не подписывал контракт на бой за временный титул чемпиона мира с Джойсом до тех пор, пока битва Джошуа и Фьюри не закончилась – и даже тогда оставались некоторые юридические проблемы.

Теперь, когда Тайсон сражается с Уайлдером, Усик может реализовать свое право на бой с Джошуа, а Джо займет позицию обязательного претендента на победу. Жалко, что Джо не смог сразу вступить в бой с Усиком. Он терпеливо ждал, пока ситуация разрешится сама собой. Но мы вернем Джойса в большом бою 24 или 31 июля».

Напомним, Хирн назвал возможную дату боя Усик – Джошуа.

 

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джо Джойс Фрэнк Уоррен Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Усика не дождался. Джойс может провести поединок с Такамом
Усика не дождался. Джойс может провести поединок с Такамом
Бокс Профессиональный бокс
10 июня 15:33
Дюбуа намерен снова подраться с Джойсом: «Я хочу вернуть то, что у меня забрали»
Дюбуа намерен снова подраться с Джойсом: «Я хочу вернуть то, что у меня забрали»
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:06
Уоррен: «Уайлдер опасен, Фьюри нельзя расслабляться»
Уоррен: «Уайлдер опасен, Фьюри нельзя расслабляться»
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 09:30
Джойс будет настаивать на поединке с Усиком, если Джошуа освободит пояс WBO
Джойс будет настаивать на поединке с Усиком, если Джошуа освободит пояс WBO
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 11:02
Дюбуа следующий поединок может провести против чемпиона WBA Regular Брайана
Дюбуа следующий поединок может провести против чемпиона WBA Regular Брайана
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 12:42
Уоррен – о срыве боя Фьюри – Джошуа: «В будущем нужно будет просто держать язык за зубами»
Уоррен – о срыве боя Фьюри – Джошуа: «В будущем нужно будет просто держать язык за зубами»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 12:22

Новости: Бокс

Малиновский оказался тяжелее соперника. Результаты взвешивания B1 Boxing
Малиновский оказался тяжелее соперника. Результаты взвешивания B1 Boxing
Профессиональный бокс
21:09
Бои Top Rank, в ростере которой находится Ломаченко, будут транслироваться на крупнейшем спортивном телеканале Великобритании
Бои Top Rank, в ростере которой находится Ломаченко, будут транслироваться на крупнейшем спортивном телеканале Великобритании
Профессиональный бокс
20:57
Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»
Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»
Профессиональный бокс
19:48
Накатила: «Я могу уничтожить любого и Шакур не исключение»
Накатила: «Я могу уничтожить любого и Шакур не исключение»
Профессиональный бокс
18:51
Лопес: «Ломаченко будет нокаутирован, если мы снова будем драться»
Лопес: «Ломаченко будет нокаутирован, если мы снова будем драться»
Профессиональный бокс
18:15
Плант: «Я отношусь к спорту гораздо серьезнее Сондерса»
Плант: «Я отношусь к спорту гораздо серьезнее Сондерса»
Профессиональный бокс
17:40
Сондерс после поражения от Альвареса задумывается о завершение карьеры
Сондерс после поражения от Альвареса задумывается о завершение карьеры
Профессиональный бокс
17:33
Стивенсон: «Я бы предпочел посмотреть бой Лопеса с Хэйни, чем его реванш с Ломаченко»
Стивенсон: «Я бы предпочел посмотреть бой Лопеса с Хэйни, чем его реванш с Ломаченко»
Профессиональный бокс
16:42
«Освободи свой разум, будь бесформенным». Фьюри оттачивал свои удары в необычном месте
«Освободи свой разум, будь бесформенным». Фьюри оттачивал свои удары в необычном месте
Профессиональный бокс
16:09
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
19:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00