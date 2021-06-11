Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»

Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер непобежденного британского супертяжа Джо Джойса (12-0, 11 КО), продолжает активно продвигать своего подопечного к титульному бою.

В интервью порталу BoxingScene Уоррен высказался относительно боя Усик – Джошуа, а также заявил, что попытается выбить для Джойса звание обязательного претендента.

Теперь, когда Тайсон сражается с Уайлдером, Усик может реализовать свое право на бой с Джошуа, а Джо займет позицию обязательного претендента на победу. Жалко, что Джо не смог сразу вступить в бой с Усиком. Он терпеливо ждал, пока ситуация разрешится сама собой. Но мы вернем Джойса в большом бою 24 или 31 июля».