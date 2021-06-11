Хирн: «Бой с Усиком может разрушить карьеру Джошуа»
Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»
Промоутер продолжает активно продвигать своего подопечного
19:48
Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер непобежденного британского супертяжа Джо Джойса (12-0, 11 КО), продолжает активно продвигать своего подопечного к титульному бою.
В интервью порталу BoxingScene Уоррен высказался относительно боя Усик – Джошуа, а также заявил, что попытается выбить для Джойса звание обязательного претендента.
«К несчастью для Джойса, его планы атаковать верхнюю часть дивизиона были отложены и сорваны из-за неопределенности по поводу боя Фьюри – Джошуа. Как обязательный претендент WBO, Александр Усик не подписывал контракт на бой за временный титул чемпиона мира с Джойсом до тех пор, пока битва Джошуа и Фьюри не закончилась – и даже тогда оставались некоторые юридические проблемы.
Теперь, когда Тайсон сражается с Уайлдером, Усик может реализовать свое право на бой с Джошуа, а Джо займет позицию обязательного претендента на победу. Жалко, что Джо не смог сразу вступить в бой с Усиком. Он терпеливо ждал, пока ситуация разрешится сама собой. Но мы вернем Джойса в большом бою 24 или 31 июля».
Напомним, Хирн назвал возможную дату боя Усик – Джошуа.