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Уоррен: «В бою с Усиком никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я»

Промоутер признался, что будет поддерживать AJ в предстоящем бою против украинца
Бокс Профессиональный бокс
08:55
Уоррен: «В бою с Усиком никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я»
Фрэнк Уоррен / фото - boxingnewsonline.net

Фрэнк Уоррен, промоутер британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью YouTube-каналу SecondsOut рассказал, что будет поддерживать обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в предстоящем бою против Александра Усика (18-0, 13 КО), чтобы потом его подопечный мог встретиться со своим соотечественником.

«Я не знаю, состоится ли бой Фьюри - Джошуа в этом году. Прежде всего, Энтони должен провести свой поединок против Александра Усика. Пока этот бой не состоится, никто не знает, что будет. Я уверен, что Фьюри еще раз подерется в этом году. Лично я хотел бы, что в противоположном углу находился AJ.

Я должен сказать вам одну вещь: в сентябре никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я. Мы будем поддерживать его. Он не может позволить себе ошибиться. Ему предстоят провести тяжелый бой».

Эдди Хирн поделился информацией о подготовке поединка Александра Усика против чемпиона мира Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик Фрэнк Уоррен Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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