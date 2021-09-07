Уоррингтон: «Перед реваншем с Ларой мы внесли несколько изменений»
Уоррингтон намерен провести промежуточный перед третьим боем с Ларой
Джош не хочет долго простаивать без поединков
09:21
Джош Уоррингтон / Фото: ringnews24.com
Экс-чемпион мира в полулегком весе британец Джош Уоррингтон (30-1-1, КО) намерен провести промежуточный бой перед третьим боем с мексиканцем Маурисио Ларой (22-2-1, 16 KO). Слова боксера приводит портал ringnews24.com.
«Возможно я чуточку псих, но я буду преследовать Маурисио Лару. Мне 30 лет и я отсутствовал 7 месяцев. Раньше я думал, что к этому времени уже буду абсолютным чемпион мира, покорю Америку и у меня будет огромная сума на банковском счете. Пандемия и другие препятствия помешали мне, но у меня сейчас одна цель – победить Лару. При этом, я не могу ждать очень долго. Думаю, что следующий бой проведу в США, без титула. Потому что мои фанаты заслуживают этого».
Напомним, второй поединок Уоррингтона и Лары завершился технической ничьей во втором раунде после рассечения у мексиканца.
Комментарии 0