Усик: «Анатолий Ломаченко был в моем тренировочном лагере»

Александр рассказал, что перед боем с Джошуа у него был длинный разговор со специалистом





Усик и Ломаченко-старший / Фото: K2 Promotions

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на пресс-конференции в Киеве рассказал об участии Анатолия Ломаченко в его подготовке к бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).



«Анатолий Николаевич всегда в теме. Есть работающий процессор, а есть тот кто сделал этот процессор. Я постоянно был на связи с ним, он был в моем тренировочном лагере и когда он не мог там присутствовать, то мы были на связи. Но он больше с Юрием Ивановичем был на связи. В момент суботнего вечера мы очень долго с ним разговаривали, и он давал информацию о том, что нужно делать. Анатолий Николаевич очень много для этого делает. Но остается в стороне, поскольку не меркантильный и к всем этим мерским вещам, которые нам нужны, он грамотно к ним относится и старается быть от них подальше».

Напомним, Усик рассказал, когда в бою с Джошуа все пошло не по плану.