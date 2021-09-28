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Усик: «Анатолий Ломаченко был в моем тренировочном лагере»
Александр рассказал, что перед боем с Джошуа у него был длинный разговор со специалистом
28 сентября 14:17
Усик и Ломаченко-старший / Фото: K2 Promotions
Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на пресс-конференции в Киеве рассказал об участии Анатолия Ломаченко в его подготовке к бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Анатолий Николаевич всегда в теме. Есть работающий процессор, а есть тот кто сделал этот процессор. Я постоянно был на связи с ним, он был в моем тренировочном лагере и когда он не мог там присутствовать, то мы были на связи. Но он больше с Юрием Ивановичем был на связи.
В момент суботнего вечера мы очень долго с ним разговаривали, и он давал информацию о том, что нужно делать. Анатолий Николаевич очень много для этого делает. Но остается в стороне, поскольку не меркантильный и к всем этим мерским вещам, которые нам нужны, он грамотно к ним относится и старается быть от них подальше».
Напомним, Усик рассказал, когда в бою с Джошуа все пошло не по плану.