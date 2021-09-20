Усик дал интервью сексапильной журналистке и уже подписался на нее в соцсетях

25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium состоится поединок чемпиона мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
XSPORT.ua ознакомился с соцсетями горячей журналистки, на интервью к которой мечтает попасти едва ли не каждый боксер.
Мишель Фелпс 37 лет, на заре своей медийной карьеры девушка снималась для мужских журналов. Теперь же она известна благодаря своему YouTube-каналу «Behind the Gloves», в котором публикует интервью с лучшими боксерами мира. Однако, страсть к откровенным фото и нарядам у Мишель осталась до сих пор. У Фелпс более 113 тысяч подписчиков в Instagram, среди которых замечен и сам Александр Усик.
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