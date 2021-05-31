Усик: «Давайте боксировать. Покажите, что вы сильнее. Я здесь. Я с любым из них буду боксировать»

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии YouTube-каналу USYK 17 рассказал о поединке Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 19 КО).



Мы просто наблюдаем за этим и ждем чего-то. Я думаю, что всей моей команде нужно просто боксировать не ждать, что кто-то отбоксирует. Вся демагогия, которая проходит в ринге – это просто пустословие.

Не то, что я вцепился. Что значит, вцепился я или не вцепился? Не я же себя поставил на первое место в рейтинге WBO. Покажите мне другого парня, у которого была бы такая возможность, а он ее просто бы отдал.

Как гражданину Украины мне гораздо сложнее, потому что они думают, что мы где-то далеко, что мы страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят.

Давайте боксировать. Покажите, что вы сильнее. Я здесь. Я с любым из них буду боксировать хоть сегодня вечером. Джошуа, Фьюри, Джойс – все. Дайте мне, пожалуйста, конкретику.

Я не просто хочу боксировать. Если я стою на первом месте WBO, то дайте Джошуа суперчемпиона, а мне регулярный пояс.

Я тоже хочу увидеть этот поединок, который они делают – это абсолют. Я не хочу быть точкой стопа, но давайте и другим ребятам дадим возможность не ждать и быть какими-то вечными претендентами. Мы делаем пояса известными, а не они нас. Организации хотят, чтобы мы за них боксировали».