Усик и Фьюри встретились лицом к лицу на трибуне Madison Square Garden

Александр Усик / фото - Getty Images

Сегодня, 12 декабря, на легендарной арене Madison Square Garden завершился вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank, в главном событии которого экс-чемпион трех весовых категорий, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил бывшего чемпиона IBF, ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Лидер супертяжелого веса и друг Василия Александр Усик (19-0, 13 КО) лично присутствовал на этом бою. Как сообщает журналист Майкл Бенсон в своем Twitter Усик встретился лицом к лицу с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), с которым может провести бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk together at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey in New York tonight… pic.twitter.com/eITmK50beW