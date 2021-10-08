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Усик: «Мне не мешает болеть за «Динамо» то, что сын играет за «Левый берег»

Лидер супертяжелого дивизиона – о своем отпрыске Кирилле
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 12:55
Усик: «Мне не мешает болеть за «Динамо» то, что сын играет за «Левый берег»
Александр Усик / Фото - irishmirror.ie
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу SportArena рассказал, по какой причине его сын Кирилл занимается именно в академии ФК «Левый берег».

«Вроде бы он полузащитник. Они играют, где хотят, а тренеры смотрят. В нападение он тоже ходит. Вроде бы у него неплохо получается. Хороший проект, много детей занято, я вижу, что здесь очень серьезно занимаются и дают нам хорошую школу. Это самое важное». 


Николай Павлов сказал, что ваш сын на Пуйоля похож – кудрявый, неуступчивый.

«Есть чуть-чуть. Между собой они тоже об этом разговаривали. Мне больше нравится образ Рамоса, и он даже под 4-м номером бегает. Посмотрим, сейчас пока рано что-то об этом говорить. На матчах сына бываю очень часто».


Смотрю, вы попихать любите.

«Так надо. Если не будешь пихать, то они ничего не будут делать. Это только для того, чтобы получалось все. Они часто не хотят чего-то делать, думают, что они самые умные».


Говорили, что у вас с сыном часто зарубы, потому что он за «Шахтер» болеет, а вы – за «Динамо».

«Ну это не зарубы. Мне очень нравится, что у него есть свое мнение – он выбирает, что ему нравится, а не навязанное мной».


А почему выбрали «Левый берег»?

«Хорошая школа, плюс мы знакомы с руководством. Решили, что сюда. Было много разных желаний и предложений, но сын захотел сюда. Мне не мешает болеть за «Динамо» то, что сын играет за «Левый берег».


А тем временем британский промоутер Эдди Хирн сообщил, когда состоятся переговоры относительно проведения реванша между своим подопечным Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Владимир Кириченко
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