«Усик может обскакать Фьюри». Шон Портер верит в шансы украинца в бою с «Цыганским королем»

Шон Портер / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) поделился своими мыслями относительно возможного боя за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса, в котором Александр Усик (19-0, 13 КО) сразится с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Цитирует Портера портал FightHype.

Усик может делать все, в чем нуждался Деонтей Уайлдер в бою с Фьюри. Так что этот поединок не будет длиться 5-6 раундов. Бой перейдет в поздние раунды. Я думаю, что он пройдет всю дистанцию. Бой Энтони Джошуа против Александра Усика был очень хорошим боксерским поединком. Тайсон Фьюри против Александра Усика – это фантастический боксерский поединок.

Крестики-нолики, шахматная партия, геймплан – это один из тех боев, где вы увидите, как все это разворачивается прямо перед вашими глазами. Я не сбрасываю Усика со счетов. Я ведь знаю, с кем я был в ринге».