«Усик может обскакать Фьюри». Шон Портер верит в шансы украинца в бою с «Цыганским королем»
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) поделился своими мыслями относительно возможного боя за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса, в котором Александр Усик (19-0, 13 КО) сразится с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Цитирует Портера портал FightHype.
«Усик может обскакать Фьюри. Тайсон должен подойти к бою с Усиком в форме. Мне даже не нравится определение «в форме», он должен быть в превосходных кондициях, чтобы драться с Усиком. Мне все равно, насколько большим вы считаете Фьюри, ведь это не пяти или шестираундовый бой. Усик знает, как набрасывать серии ударов, как использовать свои ноги. Он знает, как нужно хватать соперника и клинчевать.
Усик может делать все, в чем нуждался Деонтей Уайлдер в бою с Фьюри. Так что этот поединок не будет длиться 5-6 раундов. Бой перейдет в поздние раунды. Я думаю, что он пройдет всю дистанцию. Бой Энтони Джошуа против Александра Усика был очень хорошим боксерским поединком. Тайсон Фьюри против Александра Усика – это фантастический боксерский поединок.
Крестики-нолики, шахматная партия, геймплан – это один из тех боев, где вы увидите, как все это разворачивается прямо перед вашими глазами. Я не сбрасываю Усика со счетов. Я ведь знаю, с кем я был в ринге».
Напомним, Боб Арум не дает Джошуа никаких шансов в реванше с Усиком.
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