Усик находится на втором месте в обновленном рейтинге P4P от DAZN

Фото: Facebook Александра Усика

Стриминговый сервис DAZN представил свою вариацию лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.

В топ-10 попал только один украинец – чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертжелом весе Александр Усика, который расположился на второй строчке. На первое место DAZN поставил главную звезду современно бокса Сауля Альвареса. Третий – Теренс Кроуфорд.

Отдельно стоит отметить появление в P4P-списке новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. А вот для его соперников по дивизиону – Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса – места в рейтинге не нашлось.

Рейтинг P4P от DAZN:

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наойя Инуэ

5. Эррол Спенс

6. Джош Тейлор

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Джервонта Дэвис

The best in the business, P4P



Tune into The DAZN Boxing Show to hear more about DAZN's P4P List pic.twitter.com/QktOljhAOi