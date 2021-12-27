Усик назвал боксеров, с которыми хотел бы подраться после Джошуа

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Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) заявил, что не против провести бои против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), однако сейчас сконцентрирован на реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Слова украинского боксера приводит forbes.com:

Мое психологическое состояние было хорошим как до, так и после боя с Джошуа. Я всегда знал, ради чего работал. Я двигался прямо к своим целям. Конечно, это может измениться. Так все устроено. После победы люди могут изменить свое мнение обо мне – это их право. Однако перед боем с Джошуа я чувствовал, что просто буду продолжать работать над своей подготовкой.

Возможно, я хочу подраться с Фьюри или Уайлдером, но сейчас концентрируюсь на реванше с Джошуа. Если я завоюю четыре пояса, то это будет очень громкое заявление с моей стороны. Меня не волнует, готов ли Джошуа драться. Александр готов к любому типу боя. Конечно же, Джошуа все поменяет. Все будет новым».