Усик не исключает, что будет готовиться к Джошуа под руководством Анатолия Ломаченко

«Дрим-тим» уже работал с Александром

Александр Усик / фото - BoxingScene

Претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу USYK17 не исключает варианта, что будет готовиться к бою с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) под руководством Анатолия Ломаченко.

«Я думаю, что к бою с Джошуа буду готовиться под руководством Анатолия Ломаченко. Мы постоянно говорим о подготовке, о каких-то совместных возможностях. Это очень мощные ребята. Думаю, они помогут мне в очередной раз, даже если будут заняты».

Под руководством «Папаченко» Усик готовился к финалу WBSS. Тогда он победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом первого тяжелого веса.

Напомним, Усик также рассказал, что находится в хороших физических кондициях.