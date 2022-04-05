Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Усик: «Очень сложно сосредоточиться на тренировках, когда друзья присылают тебе информацию о войне»
Чемпион признался, что помогает молитва
18:10
Фото: Instagram
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, как война в Украине влияет на подготовительный процесс к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Сосредоточиться на тренировках мне помогает молитва и так, как я понимаю психологию… Я закончил один из украинских вузов по специальности психология. Я просто могу это делать. Но не всегда это удаётся. Особенно, когда вечером ты приходишь в номер и смотришь информацию, которую тебе прислали друзья, родные. И это снова возвращается. Но молитва мне помогает сосредоточиться на том, что я делаю.
Напомним, что американский боец заявил о травме украинца.