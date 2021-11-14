Легенда бокса: «Усик может стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него»
Усик опередил Спенса в рейтинге лучших боксеров мира от BoxRec
Однако Тайсон Фьюри все равно выше украинца
15:30
Фото: Facebook Александра Усика
Авторитетный портал BoxRec обновил список лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.
Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик переместился с пятого места на четвертое, обогнав обладателя титулов WBC, IBF в полусреднем весе Эррола Спенса.
Выше Усика находятся только Тайсон Фьюри (3), Геннадий Головкин (2) и Сауль Альварес (1).
Топ-10 P4P от BoxRec:
Второй звездный украинский боксер современности Василий Ломаченко остался на 30 месте.
Напомним, Усик может провести бой против Фьюри во второй половине 2022 года.
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