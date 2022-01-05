Усик показал, где с семьей отмечает зимние праздники

Украинский чемпион находится на горнолыжном курорте в Буковеле

Александр Усик / Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в Instagram показал, где с семьей находится во время зимних праздников.



Украинец с женой и детьми сейчас находится на горнолыжном курорте в Буковеле:

На отдыхе.

Напомним, что по линии IBF претендентом Усика может стать экс-чемпион мира.