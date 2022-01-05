Прайс назвал имена двух боксеров, которые могут победить Усика
Усик показал, где с семьей отмечает зимние праздники
Украинский чемпион находится на горнолыжном курорте в Буковеле
17:18
Александр Усик / Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в Instagram показал, где с семьей находится во время зимних праздников.
Украинец с женой и детьми сейчас находится на горнолыжном курорте в Буковеле:
На отдыхе.
Напомним, что по линии IBF претендентом Усика может стать экс-чемпион мира.
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