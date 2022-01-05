Усик показал, где с семьей отмечает зимние праздники

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03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
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03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
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05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
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05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
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02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
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15:30 Лацио - Эмполи -:- Запланирован
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19:30 Милан - Рома -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
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18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Усик показал, где с семьей отмечает зимние праздники

Украинский чемпион находится на горнолыжном курорте в Буковеле
Бокс Профессиональный бокс
17:18
Усик показал, где с семьей отмечает зимние праздники
Александр Усик / Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в Instagram показал, где с семьей находится во время зимних праздников.

Украинец с женой и детьми сейчас находится на горнолыжном курорте в Буковеле:

На отдыхе.

Напомним, что по линии IBF претендентом Усика может стать экс-чемпион мира.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик

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