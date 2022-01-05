Луис Ортис отказался от боя с Хрговичем и возможности встретиться с Усиком

У кубинца травма после последнего поединка, из-за которой он не сможет подготовиться на апрель

Луис Ортис / Фото: ringtv.com 42-летний кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис (33-2, 28 КО) отказался от предложенного IBF элиминатора с хорватом Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО), сообщает boxingscene.com.

По словам менеджера Ортиса Джея Хименес, Луис отказался от бой из-за травмы руки, полученной в поединке против американца Чарльза Мартина.

«У Луиса небольшой перелом, который должен зажить без проблем, но он не намерен рисковать даже с таким повреждением. Поэтому он отказывается драться в апреле, поскольку не будет в своей лучшей физической форме. Мы не против боя с Хрговичем или с любым другим боксером, но должны быть предоставлены правильные условия».

Заменить Ортиса в претендентском поединке может следующий боксер в рейтинге – экс-чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер.

Карен Агабекян