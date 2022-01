Усик показал, как боксирует со снегом. Фанаты в шоке – им кажется, что украинцу проиграет не только Джошуа, но и Годзилла

Годзилла против Александр Усика / Фото - коллаж

Реванш все ближе. По словам Эдди Хирна, фанатам бокса стоит ориентироваться на апрель для того, чтобы увидеть второе сражение Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО).

И пока британец занят поисками нового тренера и тренировками в Дубае, украинец отдыхает, поскольку знает – впереди много тяжелой работы.

Отдыхает Усик, конечно же, с юмором. Помните его фото с вареными раками? Фанаты решили предостеречь украинца – напомнили ему, что Энди Руис тоже не отказывался от вкусной еды перед реваншем с Джошуа. И мы знаем, как все закончилось:

Usyk about to risk it all and go full Andy Ruiz...



As if. You know Hearn and Joshua are praying daily to their lucky punch gods for that. #boxing pic.twitter.com/LCDbjwmmvN