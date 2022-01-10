Усик показал, как боксирует со снегом. Фанаты в шоке – им кажется, что украинцу проиграет не только Джошуа, но и Годзилла

Чемпион знает, как развлечь болельщиков

Годзилла против Александр Усика / Фото - коллаж

Реванш все ближе. По словам Эдди Хирна, фанатам бокса стоит ориентироваться на апрель для того, чтобы увидеть второе сражение Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО).

И пока британец занят поисками нового тренера и тренировками в Дубае, украинец отдыхает, поскольку знает – впереди много тяжелой работы.

Отдыхает Усик, конечно же, с юмором. Помните его фото с вареными раками? Фанаты решили предостеречь украинца – напомнили ему, что Энди Руис тоже не отказывался от вкусной еды перед реваншем с Джошуа. И мы знаем, как все закончилось:

Usyk about to risk it all and go full Andy Ruiz...



As if. You know Hearn and Joshua are praying daily to their lucky punch gods for that. #boxing pic.twitter.com/LCDbjwmmvN — Sir Ruiz Hauser Fitzgerald (@SirRHFG) January 2, 2022

Но куда больше публику удивило другое проявление Александра в социальных сетях – он решил побоксировать со снегом.

«Стихия против стихии», – красивая подпись от чемпиона.

И британцы в шоке от увиденного. По крайней мере, они не оставили это видео без внимания.

The Sun:

«Снежные выходные. Смотрите как Усик тренируется в снегу, который дует ему в лицо, готовясь к реваншу с Джошуа. Усик показал своего внутреннего Рокки, боксируя с тенью».

Mirror:

«Александр Усик тренируется в арктических условиях перед реваншем с Джошуа. Украинец взялся за странный, но суровый способ тренировок».

Здесь, конечно же, много преувеличений. Какая же это тренировка? Попросту баловство. А поэтому у болельщиков нашлось немало шуток:

«Это как боксировать с Уайлдером, когда он включает свою мельницу».

«Нужно больше Усика против снега. На самом деле, можно выстроить целый кард, который возглавит этот бой».

«У стихии получается получше, чем у Джошуа».

«По моим подсчетам, снег ведет с разницей в два раунда, надеюсь, здесь обойдется без ограбления».

«Слышал, что у снега стеклянный подбородок».

«Снег только что отобрал у него пояса».

«Люблю Усика, но он здесь бьет как Логан Пол».

«Усик может побить Годзиллу».

«Он может боксировать с гризли с одной рукой, завязанной за спиной, и все равно победить».

«Он выбьет все дерьмо из этого снега».

«Думаю, у снега рекорд -4 и 0».

«Джони Нельсон отдал был здесь 10:8 в пользу снега».

«Теперь-то Джошуа поймет, как его победить, Усик же слил в сеть подробное видео своих тренировок».

Oleksandr Usyk vs. a snowstorm... our bets are on Usyk



(: usykaa / IG) pic.twitter.com/zILzFlKhua — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 8, 2022

«У Джошуа проблемы. Лучше ему отойти в сторону».

«Следующее, что мы увидим, это как Джошуа дерется с роем пчел, чтобы хоть как-то сравняться с Усиком».

Эти все реакции – лишнее подтверждение того, как сильно Усик выделяется среди украинских боксеров. Он интересен не только в ринге, но и за его пределами. Болельщикам интересно следить за ним не только из-за того, что он держит у себя все за исключением одного пояса в супертяжелом весе, но и потому, что он не боится дурачиться в обычной жизни.

Еще бы выучил английский – цены бы ему не было.