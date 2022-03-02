Как и с реванша с Кличко. Фьюри сливается с поединка за «абсолюта» с Усиком
Усик показывает всему миру, как мирные жители сражаются с военной техникой и ужасы после ракетных обстрелов
«Освобождение» по-русски
17:05
Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) продолжает освещать ситуацию в Украине в своем Instagram.
Украинец показал болельщикам, как мирные жители останавливают вражескую военную технику, а также последствия «освободительной» ракеты, прилетевшей в жилое строение, тегнув Олега Газманова и прочих медиа личностей россии:
Усик заявил, что россияне ни о чем не знают и они жертвы путина.
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