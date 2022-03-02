Усик показывает всему миру, как мирные жители сражаются с военной техникой и ужасы после ракетных обстрелов

«Освобождение» по-русски

Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) продолжает освещать ситуацию в Украине в своем Instagram.



Украинец показал болельщикам, как мирные жители останавливают вражескую военную технику, а также последствия «освободительной» ракеты, прилетевшей в жилое строение, тегнув Олега Газманова и прочих медиа личностей россии:

Усик заявил, что россияне ни о чем не знают и они жертвы путина.