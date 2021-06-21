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Усик раскрыл свой главный секрет, а после поддался критике от собственных фанатов

Поклонники украинца отругали супертяжеловеса недостаточную безопасность детей в автомобиле
Бокс Профессиональный бокс
16:57
Усик раскрыл свой главный секрет, а после поддался критике от собственных фанатов
Александр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) пытается оградить от всеобщего внимания свою семью. Найти фотографию его младшего сына – непростая задача и для опытного детектива.

Поэтому и странно, что в одном из последних постов в Instagram LomUs засветились близкие украинца. Болельщики боксера удивились тому, что не соблюдается меры безопасности для детей в машине и вылили порцию критики на Усика:

Неужели не хватает ума пристегнуть детей?

Ремни безопасности, пожалуйста. Дети должны быть в безопасности.

Вы самый лучший папа. Огонь!

То, что у тебя GLS, еще не означает, что детей не нужно садить в детские кресла и пристегнуть ремень безопасности. Голову надо включать, а не видео снимать.

Отметим, что команда вероятного соперника украинца Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) нашла техничного леворукого боксера, под стать Усику. Промоутер обладателя титулов IBF/WBA/WBO Эдди Хирн заявил, что украинца беспокоит лишь финансовая выгода.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик

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