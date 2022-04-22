Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Также украинский боксер признался, что полностью сконцентрирован на реванше с Джошуа
09:58
Александр Усик
23 апреля британский чемпион Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) проведет защиту титула в поединке против соотечественника Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), в котором он будет отстаивать чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
Украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Bild поделился своим прогнозом на этот бой:
«Мой фаворит — Фьюри. Он технически сильнее и обладает лучшими боксерскими навыками. Сильные стороны Тайсона? Его рост, боксерский интеллект и легкость, с которой он передвигается по рингу.Уайту придется давить на Фьюри, работать по корпусу. У Фьюри большое тело и маленькая голова. Уайт способен сильно пробить и надеяться на лаки-панч».
Буду ли драться с победителем? Я сейчас готовлюсь ко второму бою с Энтони Джошуа. Сконцентрирован сейчас на этом. И буду готов к этому поединку даже лучше, чем к первому.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал кадры бардака, который устроили российские десантники в семейном доме Усика в Ворзеле.
Комментарии 0