Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт

Александр Усик

23 апреля британский чемпион Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) проведет защиту титула в поединке против соотечественника Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), в котором он будет отстаивать чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Bild поделился своим прогнозом на этот бой:

Буду ли драться с победителем? Я сейчас готовлюсь ко второму бою с Энтони Джошуа. Сконцентрирован сейчас на этом. И буду готов к этому поединку даже лучше, чем к первому.»