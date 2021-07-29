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Усик рассказал о судьбоносном совета отца, после которого он стал победителем Олимпиады и чемпионом мира

Украинский боксер хотел завершить карьеру в 2008 году
Бокс Профессиональный бокс
13:09
Усик рассказал о судьбоносном совета отца, после которого он стал победителем Олимпиады и чемпионом мира
Фото: Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в эфире «UA:Перший» рассказал, как совет от отца не позволил ему уйти из бокса после Олимпийских игр-2008:

«Я вообще после 2008 года, после пекинской Олимпиады хотел уйти из бокса и на некоторое время из него ушел. Но, царство небесное моему отцу, очень хорошо помню, как он мне сказал: «Санечка, если ты будешь сдаваться сейчас, то ты в жизни никогда не добьешься результата. Давай соберись, иди паши и езжай на следующую Олимпиаду и завоюй там золото». Нужно пахать, нужно трудиться. Да, будет тяжело. Отдохните – но тогда вы не будете первыми».

Также украинец приоткрыл занавес того, как проходит его подготовка к бою против Энтони Джошуа:

«Все очень хорошо. Первая тренировка у меня была в 5 утра – это старт. Потом я сделал психологическую тренировку, а затем я лег отдыхать. Проснулся, позавтракал и поеду в сауну».

Напомним, после ОИ-2008 Усик выиграл чемпионат мира-2011 и олимпийское золото Лондона-2012. Затем украинец победил во всех боях полупрофессиональной Мировой серии бокса. После этого Александр перешел в профессионалы, где стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а сейчас он на пути к тому, что повторить это достижение в рамках самого престижного дивизиона – супертяжелого.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Александр Усик

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