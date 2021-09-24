Фьюри: «Если Джошуа не попадет по Усику в начале боя, то я предвижу даже досрочное поражение «Эй Джея»
Усик рассказал об изобретателе, который мотивирует и вдохновляет его
Украинский боксер следит за Илоном Маском
14:15
Фото: Facebook Александра Усика
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в Twitter написал о своем отношении к Илону Маску:
«Я наблюдал за деятельностью Илона Маска не только ради информации, но и для расширения границ собственных возможностей. Каждый его шаг – это часть вдохновения и мотивации. Не бойтесь мечтать о большем, друг мой. Все возможно».
25 сентября Усик подерется против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец с большим уважением относится к будущему сопернику, однако это никак не влияет на его намерение завоевать титулы чемпиона мира в хэвивейте.