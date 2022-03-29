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Усик: «Суть человека в помощи – когда у тебя даже совсем чуть-чуть, но ты отдаешь это нуждающимся»

Через несколько месяцев украинец проведет второй чемпионский поединок в хэвивейте
Бокс Профессиональный бокс
18:52
Усик: «Суть человека в помощи – когда у тебя даже совсем чуть-чуть, но ты отдаешь это нуждающимся»
Фото: Matchroom

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, в чем заключается смысл человеческой жизни:

Хочу обратиться к ребятам. Особенно к группе «Мозаика». Я вижу, сколько, кто и как старается. Друзья, всем большое спасибо. Вот в этом и есть суть человека – помогать. Помогать когда эта помощь нужна. Не себе одному в копилочку складывать. А когда у тебя есть чуть-чуть и ты делишься этим. А когда у тебя совсем чуть-чуть, ты и это отдаешь для того, чтобы помочь человеку.

Пацаны. И девушки, которые тоже в этой группе состоят. Большое спасибо вам за вашу поддержку. Всем добра и все у нас будет слава Богу.

Напомним, что Усик покинул Украину ради подготовки к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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