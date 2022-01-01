Усик – топ-2. Ише Смит составил список лучших супертяжеловесов мира

Ише Смит / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Ише Смит в Twitter опубликовал свой список лучших супертяжеловесов в мире, поставив украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) на второе место.

Я верю, что даже после трилогии с Фьюри, Уайлдер вырубит Джошуа, если поймает его. Фьюри и Усик – первый и второй, здесь даже думать нечего. Я не верю, что Джошуа находится выше Уайлдера, особенно после последнего боя».