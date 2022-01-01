Тренер Уайлдера: «Не удивляйтесь, если Усик станет абсолютным чемпионом мира и победит Фьюри в следующем году»
Усик – топ-2. Ише Смит составил список лучших супертяжеловесов мира
Украинец уступает только Фьюри
13:36
Ише Смит / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Ише Смит в Twitter опубликовал свой список лучших супертяжеловесов в мире, поставив украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) на второе место.
«Фьюри – 1-й, Усик – 2-й, Уайлдер – 3-й, Джошуа – 4-й. Мой рейтинг не базируется исключительно на том, кто кого победил. Он также строится на моих убеждениях.
Я верю, что даже после трилогии с Фьюри, Уайлдер вырубит Джошуа, если поймает его. Фьюри и Усик – первый и второй, здесь даже думать нечего. Я не верю, что Джошуа находится выше Уайлдера, особенно после последнего боя».
Напомним, Чисора намерен провести поединок с Уайлдером в США.
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