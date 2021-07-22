Усик в 3-м бою в хэвивейте дерется за 4 пояса, а Гассиев вернулся в прошлое. Ровно 3 года назад украинец разобрался с россиянином

Пути финалистов Всемирной боксерской суперсерии сложились очень по-разному

История

Александр Усик и Мурат Гассиев / фото - К2

Одним из величайших достижений украинского профессионального бокса является абсолютное чемпионство Александра Усика (18-0, 13 КО) в тяжелом весе. Сегодня исполняется ровно 3 года с того дня, когда украинец убедил троих судей, что является лучшим боксером в мире в весе до 91 килограмма.

На арене спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве Александр победил Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) в финале 1-го сезона Всемирной боксерской суперсерии. Россиянин оставил позади Кшиштофа Володарчика (59-4-1, 39 КО) в четвертьфинале и Юниера Дортикоса (24-2, 22 КО) в полуфинале. Усик прошел Марко Хука (42-5-1, 28 КО) и Майриса Бриедиса (27-1, 19 КО).

Казалось бы, с тех пор прошло 3 года, но карьеры боксеров сложились по-разному. Объединяет их только то, что оба экс-чемпиона мира перешли в более тяжелую весовую категорию, в «королевский» дивизион.

Как Усику, так и Гассиеву, часто говорят о том, что они берут на себя ношу, которую не в силах унести. Боксеры больше похожи на форменных представителей крузервейта. На счету у обоих уже есть выступления в хэвивейте. Но какие же разные эти выступления.

27-летний Гассиев осенью прошлого года громко заявил о возвращении в ринг после длительного простоя. Изначально соперником Мурата должен был стать американец Кевин Джонсон (35-18-1, 19 КО), который в 2009 году претендовал на пояс WBC Виталия Кличко. На тот момент боксер из США был на серии из 5 поражений. Из этого уже можно понять, что звезд с неба Гассиев хватать не собирался.

Но встретиться с этим соперником Мурату не судилось. Выезжать за границы комфортной России боксер не собирался, а у Джонсона возникли проблемы с получением визы. Тогда на замену Кевину подобрали другого ветерана с несколькими громкими именами в послужном списке – Сефера Сефери (24-3-1,22 КО). Албанец был первым соперником, с которым разобрался Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после своего загула. Однако и с этим соперником у команды Гассиева не сложилось – на тот период пришлась вторая волна коронавируса, которая зацепила и Сефера.

В конце концов, на бой против россиянина вышел старший брат Сефера – 43-летний Нури Сефери (41-10, 23 КО). Интересно, что оба албанца были также крузерами и для ветерана бой в хэвивейте был дебютным. На ринг в Москве Гассиев вышел даже тяжелее соперника – 104,6 килограмма против 102,1. К тому же, хозяин ринга был выше Нури на 12 сантиметров. Все это сложилось в нокаут в первом раунде всего после третьего акцентированного удара россиянина.

Уверенным дебютом в хэвивейте это назвать сложно.

А теперь давайте коротко вспомним последний бой 34-летнего Усика в самой тяжелой весовой категории. Огромный экс-претендент на пояс чемпиона мира Дерек Чисора (32-11, 23 КО). 115,6 килограмм против 98,4. Украинец уверенно доказал, что размер в боксе – не главное, но чтобы заручиться нокаутирующей мощью в дальнейшем все же начал набор массы после боя против британца.

И вот уже в третьем поединке в дивизионе Александр вновь будет драться за титул чемпиона мира. На это нам еще стоит посмотреть поближе и разобраться, каковы шансы украинца. Недавно XSPORT составил список советов для претендента.

Гассиев 22 июля проведет свой бой против немца Михаэля Валлиша (22-4, 15 КО) за титул WBC Asia. Этот боксер по очереди проиграл юным и талантливым проспектам Эфе Аджагбе, Тони Йоке и Джо Джйосу. Что касается фаворита встречи, которая вновь пройдет в Москве, вопросов не много. Россиянин побеждал подобных соперников еще в начале карьеры, когда только набивал рейтинг. На этот раз Мурат будет немного уступать в росте, а на взвешивании станет ясно, сумел ли Мурат дорасти до супертяжа. Валлиш последний бой выиграл, пребывая в весе 99 килограмм, что тоже не особо много.

Теперь предлагаем сравнить текущую форму бывших финалистов Cуперсерии.

Александр Усик, который последний раз на весах похвастался весом – 105 килограмм.

Мурат Гассиев после длительного простоя вернулся к тренировкам таким:

А сейчас выглядит так:

А как вы считаете, кто добьется большего в супертяжелом дивизионе? И состоится ли реванш между боксерами, о котором заявил Генеральный секретарь Федерации бокса России?