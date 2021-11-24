Бывший соперник Усика: «Джошуа мог очень легко победить украинца»
Усик – второй в рейтинге P4P от The Ring, Фьюри даже нет в топ-10
Василий Ломаченко расположился на девятом месте
24 ноября 13:01
Фото: Facebook Александра Усика
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.
В топ-10 нашлось место сразу двум боксерами из Украины – Александру Усику (второе место) и Василию Ломаченко (девятое место).
Интересно, что в список не попал обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Лидерство по-прежнему удерживает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.
Обновленный P4P от The Ring:
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