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Усик: «Я вообще о судьях, если честно, не думал»
Новый лидер хэвивейта – о перипетиях поединка с Джошуа
28 сентября 16:39
Александр Усик / Фото - 112.internationalЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением о судейском вердикте в поединке с британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Я не могу оценивать судей. Как я могу их судить, если сам не судья? Это их дело, их решение. Судей приглашает организация. Был ли я уверен? Я просто делал то, что требовал от меня мой угол. Думал ли я о победе? Я просто думал, что надо сделать вот это, вот это и вот это. В 12-м раунде, наверно, ближе к завершению, когда осталось полторы минуты, я начал активно делать свои действия. Я вообще о судьях, если честно, не думал. Я не знаю, что должно произойти в ринге, чтобы ты думал о судьях. Когда в тебя летит много гранат, которые хотят взорваться в твоей голове или возле живота, ты вряд ли будешь думать о судьях. Я думал о том, как нанести получше джеб, как достать левой рукой, не остаться там и не пропустить навстречу, уйти, сделать шаг назад, провести повторную атаку – вот что было у меня в голове. О судьях я точно не думал».
На последних секундах 12 раунда британец оказался на грани нокдауна, однако Джошуа спас гонг, который прозвучал на шесть секунд раньше положенного времени.
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
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