После победы Усика над Джошуа у Украины стало два чемпиона мира по боксу
Усик: «За бой с Джошуа хотелось бы получить больше»
Новоиспеченный чемпион мира уже начал праздновать триумф над британцем
28 сентября 15:57
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - talksport.comЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о своем гонораре за поединок с британцем с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Про количество денег я вам не могу сказать, поскольку это то, что пишут в интернете, кто-то знает, говорят знатоки и все остальное. Хотелось бы гораздо больше. Не могу вам сказать, чтобы не обмануть. Конечно, я уже начал праздновать. Друзья мои тоже это начали. Будем праздновать, пускать салют. Чтобы ехать в Крым, надо дождаться поясов. Естественно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру, зайти в свой зал родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что когда-то взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться, боксировать, размышлять, прощать перед тем, как бить. Он просто сделал из мальчишки мужчину».
По данным СМИ, гонорар Усика за бой с Джошуа составил около 4-5 миллионов долларов.
Напомним, Усик после победы над Джошуа поднялся на 4-ю позицию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии BoxRec.