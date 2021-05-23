Усика не берут во внимание. Арум рассказал когда и где состоится бой Джошуа и Фьюри

Боб уверен, что оба боксера победят украинца и Уайлдера





Боб Арум / Фото: Top Rank Boxing Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателя посов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) состоится в конце года в Кардиффе. Слова промоутера приводит Talk Sport.

«Думаю, что Джошуа и Фьюри точно выиграют предшествующие этому бою поединки. Более обнадеживающе было бы провести бой в мире, где COVID-19 находится в зеркале заднего вида. Скорее всего, бой состоится в Великобритании. Меня не волнует, сколько это будет стоить. В ноябре или декабре мы устроим этот поединок в Кардиффе, Уэльс. Я не исключаю вариант с Саудовской Аравией, но есть что-то особое в самой большой битве в британской истории, если она пройдет не в Великобритании». Отметим, что Арум себе противоречит, поскольку ранее он давал Усику хорошие шансы на апсет.

Карен Агабекян