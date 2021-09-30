«Усика невозможно перебоксировать». Соотечественники Джошуа продолжают поздравлять украинца с победой

Конор Бенн / фото - Sky Sports

Британский проспект полусреднего веса Конор Бенн (19-0, 12 КО) поделился своими впечатлениями от боя соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). В интервью порталу BoxingScene Бенн признался, что восхищен навыками Усика, а также дал несколько дельных советов AJ.

Он должен был сразу же захватить инициативу и выбрасывать 3-4-ударные комбинации. Но все же не зря говорят, что невозможно ударить то, что ты не видишь. А я еще до боя говорил, что если Энтони не удосрочит его до 8-го раунда, то шансы на победу 50/50. Единственный вариант побить Усика – прилипнуть к нему. Перебоксировать этого чувака попросту невозможно. Трудно поверить, что у Джошуа планировали тягаться с Усиком в боксе.

Какой смысл, если у тебя есть преимущество в мощи и антропометрии, если ты можешь избивать его, используя свои комбинации? Я бы использовал против Усика превосходство в весе, как это делал Дерек Чисора. Я вообще считаю, что он выиграл в том бою. Предполагаю, что Джошуа хочет быть боксером-панчером, но на старте карьеры он был лучшим финишером, у него был инстинкт убийцы.

Интересно, что произойдет в реванше, каким будет вес Джошуа, с каким настроением он выйдет в ринг, каким будет его путь к рингу. В реванше с Энди Руисом Энтони выдал не самый яркий перформанс, но сделал все то, что нужно было сделать для победы. Надеюсь, у него снова получится».