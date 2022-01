Усику на заметку. Майк Тайсон дал несколько советов Нганну, как драться с Фьюри

Фото: Talk SPORT

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон встретился с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (17-3).



Американец и нигериец перебросились парой слов, а после «Железный Майк» дал пару советов Нганну, как себя вести в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO). Бою все-таки быть?

Mike Tyson gave UFC heavyweight champion Francis Ngannou tips on how to fight Tyson Fury…



[ @MikeTyson & @Francis_Ngannou] pic.twitter.com/y8APFRVobB