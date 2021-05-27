«Усику не хватает габаритов». Малиньяджи дал прогноз на бой с Джошуа

Пол Малиньяджи / фото - DAZN

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, американец Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В интервью порталу BoxingNews24 Малиньяджи заявил, что украинцу не хватит габаритов, чтобы навязать Джошуа серьезную оппозицию.

В конечном итоге, если бы мне пришлось выбирать, то я по-прежнему думаю, что мы получим бой Фьюри – Джошуа. При условии, что они выйдут в ринг после побед над двумя такими качественными бойцами, это создаст еще более сильное ожидание их поединка, если он состоится в течение шести месяцев после этих двух боев».