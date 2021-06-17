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Усику просто точно не будет. Джошуа показал свою феноменальную форму

Справится с такой горой мышц будет тяжело
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:58
Усику просто точно не будет. Джошуа показал свою феноменальную форму
Энтони Джошуа / Фото: matchroomboxing.com

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), который обладает чемпионскими поясами WBA/WBO/IBF, вскоре должен провести поединок с обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что украинца больше интересуют деньги, нежели возможность стать чемпионом мира. AJ, несмотря на долгий простой, находится в невероятной форме:

Напомним, что Усик предстал в новом стиле.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик Энтони Джошуа

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