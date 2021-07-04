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Усику стоит опасаться? Джошуа уже однажды уничтожил схожего по габаритам боксера

Почти три года назад британец нокаутировал Александра Поветкина
Бокс Профессиональный бокс
16:19
Усику стоит опасаться? Джошуа уже однажды уничтожил схожего по габаритам боксера
Коллаж: GiveMeSport

Бой Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) еще официально не объявлен, однако сомнений в том, что он состоится практически нет.

Мы решили проанализировать послужной список британца в поисках боксера схожего за габаритами на Усика. Таким оказался Александр Поветкин, который недавно закончил карьеру. Россиянин и украинец очень похожи по антропометрии. У них практически идентичный рост, а также схожий вес в боях. При этом боксерские навыки Усика и Поветкина мы не сравниваем, по нашему мнению, украинец гораздо более классный боксер.

Бой Джошуа – Поветкин состоялся 22 сентября 2018 года. Россиянин сумел оказать чемпиону сопротивление в первых раундах, однако в седьмой трехминутке был нокаутирован.

 

Напомним, бой Усик – Джошуа запланирован на 25 сентября. Мнение об этом поединке существуют самые разные. Но вот, к примеру, букмекеры практически не оставляют шансов украинцу.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Александр Поветкин

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