Устрашающие образы Фьюри, Ломаченко и Кроуфорда – смена облика топовых боксеров на Хэллоуин

Василий Ломаченко / Фото: Instagram Ломаченко

Промоутерская организация Top Rank представила жуткие образы топовых боксеров организации к Хэллоуину.



The walking nightmare that frightened the world. @VasylLomachenko pic.twitter.com/QNqmAz0jbG

A few Halloween tricks to enjoy before your treats



37 for @terencecrawford … #halloween2021 | pic.twitter.com/umV6e2dHLT