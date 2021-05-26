Сборная Украины провела тренировку с главой AIBA Кремлевым
В AIBA выплатили $10 млн долга
Умар Кремлев утверждает, что это главное достижение организации
17:48
Умар Кремлев / Фото: Спорт-Экспресс
Международная ассоциация бокса (AIBA) заявила о выплате $10 млн долга перед азербайджанской компанией Benkons LLC.
По словам главы организации Умара Кремлева, закрытие долга – ключевое достижение организации за прошедший год
«Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта. Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга – ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA. Бокс – спорт с богатой историей и амбициозным будущем. Он заслуживает эффективных лидеров».
Напомним, ранее из-за $10 млн долга Международный олимпийский комитет приостановил членство AIBA.