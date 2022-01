В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Британский медиагигант Sky Sports в Twitter продолжает смаковать выступлением украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в бою против Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

3 января Sky Sports опубликовал видео, на котором украинец отправляет соперника в нокадаун, но затем благородно (или высокомерно) не добивает его.

UNBELIEVABLE



The moment Vasiliy Lomachenko paused TWICE mid-fight to plead with Commey's corner to stop the bout pic.twitter.com/zsvhze0v9G