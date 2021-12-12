Высокомерие или благородство? Ломаченко рассказал, почему не стал добивать Комми после нокдауна

Украинец мог закончить бой в седьмом раунде

Фото: Getty Images

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в одностороннем поединке выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

При этом бой мог закончиться гораздо раньше. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокаут, однако затем не стал добивать ганца. В комментарии ютуб-каналу Fight Hub TV украинец признался, что в тот момент ему стало жалко соперника:

«Я чувствую себя хорошо, очень хорошо. О чем я думал, когда отпустил его после нокдауна? Я видел его состояние, мне было жалко его. Поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли мне добивать».

После боя Комми отправился в больницу.



Напомним, Ломаченко добыл победу единогласным решением судей. Украинец рассчитывает, что столь убедительное выступление позволит ему в следующем поединке выйти против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.