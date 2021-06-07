Логан Пол: «Может быть, в следующий раз смогу нокаутировать Мейвезера»
В это тяжело поверить. Стала известна статистика ударов в поединке Мейвезер – Пол
Легендарный американец достиг цели лишь 43 раза
10:23
Мейвезер и Пол / Фото - cbssportsНа арене Hard Rock Stadium в Майами завершился выставочный поединок между легендарным экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и известным видеоблогером Логаном Полом.
Бой продлился все восемь раундов и завершился без объявления победителя.
По данным системы CompuBox, Мейвезер за весь поединок выбросил 107 ударов, из которых 43 были точными. Пол был намного активнее, но попадал меньше – 217 выброшенных и 28 точных ударов. Легенда бокса перевесил Пола по силовым попаданиям – 36 против 21.
Напомним, Мейвезер после поединка отдал должное своему визави.
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