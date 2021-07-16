Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Владимир Кличко: «Жизнь – борьба. У меня еще пять раундов»
Бывший чемпион мира рассказал, как воспринимает свой жизнь
18:12
Фото: Facebook Владимира Кличко
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, рассказал, как воспринимает жизнь:
«Жизнь – это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в седьмом раунде, и у меня еще есть пять.
Спасибо, за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge, и компаниях, применяющих основные принципы. Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути».
Напомним, ранее 45-летний Кличко намекнул на свое возвращение в бокс.