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Владимир Кличко: «Жизнь – борьба. У меня еще пять раундов»

Бывший чемпион мира рассказал, как воспринимает свой жизнь
Бокс Профессиональный бокс
18:12
Владимир Кличко: «Жизнь – борьба. У меня еще пять раундов»
Фото: Facebook Владимира Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, рассказал, как воспринимает жизнь:

«Жизнь – это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в седьмом раунде, и у меня еще есть пять.

Спасибо, за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge, и компаниях, применяющих основные принципы. Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути».


Напомним, ранее 45-летний Кличко намекнул на свое возвращение в бокс.

Источник: klitschko-brothers.com Сергей Остапенко
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Владимир Кличко

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