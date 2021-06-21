В команде Джошуа нашли «двойника Усика»

Британец спаррингует с техничным левшой

Джошуа и Карти / фото - Sky Sports

Чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) готовится к защите поясов против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Издание Sky Sports сообщило, что команда британца нашла боксера-левшу, с которым Энтони проводит спарринги.

Им является 25-летний ирландец Томас Карти (1-0, 0 КО). Боксер уже работал в лагере Дерека Чисоры (32-11, 23 КО), которому также помогал готовиться к бою против Усика. Карти поделился впечатлениями от тренировок с Джошуа.

«Никакого эго. Спарринг — просто спарринг. Никто ничего этакого от меня не требует. Я лёгкий на ногах левша, много двигаюсь, так что естественно копирую Усика».

Промоутер Эдди Хирн утверждает, что Александра Усика не устраивает размер гонорара за титульный поединок.