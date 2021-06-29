Рогава не смог завоевать олимпийскую лицензию в Париже
В компанию к Буценко, Харцизу и Хижняку. Рогава примет участие в Олимпийских играх
Украинец получил квоту согласно рейтингу BTF
08:39
Цотне Рогава / Фото - FacebookУкраинский тяжеловес Цотне Рогава завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.
Рогава получил желанную путевку в весовой категории +91 кг согласно распределению квотных мест рейтинга BTF. Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.
«Ну что, ребята, путешествие в Токио-2020».
Украину, помимо Рогавы, в Токио-2020 представят Николай Буценко, Ярослав Харциз и Александр Хижняк.
Напомним, ранее Цотне не смог завоевать олимпийскую лицензию на турнире в Париже.
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