В MMA столько зарабатывают избранные. Биспинг о том, сколько ему предлагали за бой с Джейком Полом

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Майкл Биспинг / Фото: Deadline Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке между Тайроном Вудли (19-7-1) и Джейком Полом (2-0, 2 КО). Слова британца приводит портал bjpenn.com.

«Я радуюсь за Тайрона. Хоть я и не знаю, сколько ему заплатят, но мне за бой с Джеком Полом предлагали $500 тысяч. И поскольку их бой состоится, то я предположу, что ему заплатили еще больше. Вероятно, ему заплатят $1 млн и я рад за него. Он это заслужил. Этот бой интереснее, чем прошлый. В прошлый раз все целовали зад Бена Аскрена и говорили, что он размажет Джейка. И только один умный человек прекрасно понимал, как все случится. Простите за нескромность, но это был я. По поводу Вудли, то мне кажется, он может дать Джейку бой. Он выступит гораздо лучше, чем Бен Асркен. Это факт». Напомним, Вудли к поединку против Пола будет помогать готовить легендарный боксер Андре Уорд.

Карен Агабекян